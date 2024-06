„Wissenschaft und Forschung gehören zur steirischen DNA“, eröffnet Landeshauptmann Christopher Drexler die Verleihung des Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark und der Ehrenzeichen für Wissenschaft, Forschung und Kunst erster Klasse in der Aula der Alten Universität in Graz. „Die Menschen, die wir heute auszeichnen, machen den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichtbar“, so Drexler, zudem repräsentieren die Auszuzeichnenden mit ihren Tätigkeiten in Literatur, Wissenschaft, Medizin, Kunst und Wirtschaft „die wunderbare Bandbreite des Landes und Tiefe des steirischen Engagements.“