Er war wohl der bedeutendste Grazer Wissenschaftler insgesamt, wenn man von den Nobelpreisträgern absieht. Joseph von Hammer, später zu Hammer-Purgstall geadelt, wurde am 9. Juni 1774, also vor 250 Jahren in Graz geboren. Er war bedeutender Diplomat und Orientalist. Ihm zu Ehren wurde gestern im Wall-Gebäude in Graz ein Gedenkmedaillon enthüllt.