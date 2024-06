Wer das offizielle News-Portal vom Land Steiermark besucht und die Fotos zu den vielen Beiträgen anklickt, mag mitunter verwundert sein. So auch nach dem Narzissenfest. „Ein Mann und drei in Tracht gekleidete Frauen stehen vor einem See“ war bei einem Foto zu lesen, das doch eindeutig etwas anderes zeigte: Nämlich „LH Christopher Drexler besuchte den Stützpunkt der Einsatzorganisationen, die für den sicheren Ablauf des Narzissenfestes sorgen.“ So lautete nämlich auch die Überschrift zum Bild. „Dieser KI würde ich nicht so über den Weg trauen ...“, postete ein User prompt auf X (vormals Twitter) seine Verwunderung.