In Ilztal kam es am Dienstagabend zu einem Unfall. Ein 37-Jähriger war auf der Bundesstraße von Pischelsdorf Richtung Gleisdorf unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Mann aus noch unbekannter Ursache rechts von der Straße ab und fuhr auf die beginnende Leitschiene auf.

In weiterer Folge kollidierte das Fahrzeug des Mannes mit mehreren Bäumen und verkeilte sich zwischen ihnen und der Leitschiene. Der Lenker wurde dadurch im Auto eingeklemmt und musste mit der hydraulischen Bergeschere aus dem Pkw befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 37-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz geflogen. Ein Alkotest war aufgrund der Verletzungen nicht möglich.

Straße gesperrt

Der 37-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 12 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Uniklinikum Graz geflogen. Ein Alkotest war aufgrund der Verletzungen nicht möglich. Die B54 war für rund eineinhalb Stunden total gesperrt. Eine örtliche Umleitung für wurde eingerichtet. Die Freiwilligen Feuerwehren Gleisdorf und Prebuch waren mit sieben Fahrzeugen und 39 Kräften im Einsatz.