Am Sonntag verletzte sich ein 75-Jähriger bei Forstarbeiten in Fehring mit einer Motorsäge schwer. Gegen 11:45 Uhr hatte der Mann in einem Waldstück gearbeitet. Dabei zog er sich eine Schnittwunde am Unterarm zu.

Trotz der Verletzung fuhr der Mann mit seinem Fahrrad zu seinem Anwesen zurück und verständigte seine Angehörigen, welche wiederum die Einsatzkräfte rief. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Feldbach gebracht.