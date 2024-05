Am Samstagnachmittag stürzte ein zweijähriges Mädchen in Leutschach an der Weinstraße in einen Hackschnitzelbunker und verletzte sich dabei unbestimmten Grades.

Gegen 15:30 Uhr spielte die Zweijährige mit anderen Kindern auf einer Terrasse, unter der sich ein Hackschnitzelbunker befand. Dabei dürfte das Kind auf den Eisendeckel gehüpft sein, woraufhin sich dieser nach unten drehte. Das Mädchen fiel über zwei Meter tief in den Hackschnitzelbunker. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz gefolgen werden.