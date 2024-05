Verletzt wurde ein 13-jähriger Bursche am Freitagnachmittag bei einem Unfall in St. Stefan ob Stainz. Der Teenager aus dem Bezirk Deutschlandsberg war mit seinem E-Scooter auf dem Gehsteig der Schilcherweinstraße L314 unterwegs gewesen, er fuhr in Richtung des Ortszentrums von St. Stefan ob Stainz. Als er die Fahrbahn an einem Schutzweg überqueren wollte, wurde er von einer 45-Jährigen mit ihrem Pkw erfasst, sie dürfte den 13-Jährigen übersehen haben.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, der Bursche wurde zu Boden geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Der Rettungshubschrauber rückte aus und brachte den 13-Jährigen zur weiteren Behandlung ins LKH nach Graz.