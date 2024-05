Ein 83-Jähriger war am Mittwoch zur Mittagszeit in Hartberg-Umgebung auf der Jagd. Als der Einheimische in Schildbach aus dem Auto stieg, verfing sich seine geladene Schusswaffe am Beifahrersitz. Beim Versuch, sie zu entfernen, löste sich unabsichtlich ein Schuss. Der 83-Jährige wurde tödlich verletzt.

Polizisten der Polizeiinspektion Hartberg nahmen die Ermittlungen auf. Dazu wurde auch ein Arzt beigezogen. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.