Das Gericht hat die Auswahl zwischen zwei Namen und zwei Geburtsdaten: Der Beschuldigte ist entweder 26 und in Liberia geboren oder in Nigeria und 35. Sicher ist, er hatte am 24. Jänner einen schlechten Tag. In einem Sportgeschäft im Grazer Murpark hat er zwei Angestellte mit den Worten „I will kill you all!“ attackiert und leicht verletzt. Er wurde schließlich überwältigt und festgenommen und in Handschellen von vier Polizisten aus dem Geschäft getragen. Im Polizeianhaltezentrum musste er getasert werden, weil er weiter Widerstand leistete und gewalttätig war. Einem Beamten biss er in den Unterarm. In der Justizanstalt wehrte er sich weiter und zerstörte eine Kamera.