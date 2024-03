Schwer verletzt wurde eine Motorradlenkerin bei einem Unfall im Grazer Stadtteil Gries am Dienstagmorgen. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer war auf der Herrgottwiesgasse in den Süden unterwegs gewesen. Als er nach links in die Fasangartengasse einbiegen wollte, übersah er laut eigenen Angaben die 53-jährige Motorradfahrerin, die auf der entgegenkommenden Fahrbahn unterwegs war.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Motorradlenkerin stark ab, dabei kam sie zu Sturz. Es kam zu keiner Kollision zwischen der Lenkerin und dem Lkw, allerdings zog sich die Frau durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Die 53-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert.