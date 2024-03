11.000 steirischen Haushalten flattert in den nächsten Monaten Post vom Land Steiermark ins Haus: Mittels Fragebogen will die Verkehrsabteilung wissen, welche Wege die Bewohner mit welchem Verkehrsmittel zurücklegen, wie viele Autos es im Haushalt gibt, wie viele Kilometer sie jährlich damit abspulen etc. Mit den daraus gewonnenen Daten über das Mobilitätsverhalten der Steirer passen die Auftraggeber ihre Verkehrsplanungen, -modellierungen und -prognosen an und gewinnen aktuelle Kennzahlen zum Modal Split (Wegeanteile nach Verkehrsmittel).

Zuletzt gab es 2014 eine derartige Erhebung, die das Verkehrsministerium allerdings österreichweit durchführte. Bei einer weiteren Bundeserhebung will die Steiermark allerdings nicht mehr mitmachen, weil sich der Landesbeitrag durch eine veränderte Methodik auf rund 1,3 Millionen Euro versiebenfacht hätte, wie in einer Aussendung mitgeteilt wird. Also macht das Land eine Umfrage in Eigenregie. Kosten: 600.000 Euro.

Ergebnisse schon im Herbst

„Seriöse Politik braucht seriöse Zahlen“, begründet Verkehrsreferent Anton Lang (SPÖ) den Schritt. Mit dieser Studie durch das Land Steiermark schaffen wir die Datengrundlage für den weiteren Ausbau der ‚Öffis‘, für neue Straßen, Gehwege und Radwege in den Gemeinden und Regionen“, ergänzt Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) via Aussendung.

Noch vor dem Sommer werden die Fragebögen ausgeschickt, damit erhofft man die Teilnahme von rund 25.000 Personen. Warum aber bleibt die Landeshauptstadt außen vor? „In Graz werden zirake alle drei Jahre durch die Stadt selbst Erhebungen durchgeführt“, erklärt Projektleiter Peter Sturm von der Abteilung 16. Erste Ergebnisse sollen noch im Herbst präsentiert werden.