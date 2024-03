Die ersten Siegerehrungen der 7. Nationalen Special Olympics Winterspiele sind gefeiert, am Sonntag stehen wieder die Bewerbe im Zentrum. Noch bis inklusive Montag sind 1100 Aktive in Graz und Seiersberg bzw. in Schladming und Ramsau an den Wettkämpfen beteiligt. Der Eintritt ist frei.