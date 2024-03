Am Freitagabend, gegen 20 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit Traktor samt beladenem Anhänger auf der Sulmtal Straße (B74). Das Fahrzeug war beleuchtet, der Traktorfahrer auf dem Weg von Heimschuh Richtung Leibnitz.

Zur gleichen Zeit war ein 31-jähriger Leibnitzer mit seinem Auto in dieselbe Fahrtrichtung unterwegs. Bei Straßenkilometer 2,72 fuhr er offenbar ungebremst auf das Traktor-Gespann vor ihm auf. Er wurde samt Auto in den Straßengraben geschleudert. Der 31-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in das LKH Graz gebracht werden. Auch der Traktorfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde im LKH Graz behandelt. Am Pkw und am Traktoranhänger entstand ein schwerer Sachschaden.

Ein Alko-Test bei dem 31-Jährigen verlief positiv.