„Sie hat Glück gehabt, ich vielleicht auch ein bisschen“, sagte der Angeklagte (31) am Mittwochvormittag am Straflandesgericht Graz. Am 17. November hat er mit seinem Kastenwagen in Pöllau mit 1.16 Promille Alkohol im Blut eine 17-Jährige erfasst, die gerade die L 406 zu Fuß überqueren wollte. „Ich bekenne mich schuldig“, erklärte er Richterin Kornelia Philipp.