Ein 16-jähriger L17-Fahrschüler war am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Hessenbergstraße unterwegs und bog dabei auf die B115 in Richtung Traboch ein. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 61-Jähriger mit seiner 64-jährigen Beifahrerin (beide aus dem Bezirk Liezen) von Traboch kommend in Fahrtrichtung Edling. Der 16-Jährige aus dem Bezirk Leoben dürfte den herannahenden Pkw übersehen haben, woraufhin es zur Kollision kam.

Beide Pkw wurden durch den Unfall stark beschädigt © FF Gai

Die 64-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sowohl der 61-jährige Fahrer als auch die befreite Frau erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz die Verletzten ins UKH Kalwang. Der 16-Jährige, sowie seine Begleitperson, blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Freiwilligen Feuerwehren Gai, Hafning und Trofaiach waren im Einsatz.