Am Donnerstag fuhr ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der L409 von Hirnsdorf kommend in Fahrtrichtung Stubenberg. Zur selben Zeit war ein 53-jähriger Grazer mit seinem Motorrad in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Bei einer Rechtskurve kam es Frontalkollision der beiden. Der Grund ist noch unklar.

Durch den Unfall erlitt der Motorradfahrer Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungshubschrauber Christophorus 16 brachte den 53-Jährigen ins LKH Graz. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Das Rote Kreuz brachte den 60-Jährigen ins LKH Hartberg. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.