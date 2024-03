Eine Kundgebung sorgt am Samstag für Verzögerungen in der Grazer Innenstadt. Der Demo-Zug zum Thema: „Aktuelle Konflikte in Palästina-Israel“ startet um 16 Uhr vom Hauptbahnhof über die Annenstraße zum Hauptplatz. Betroffen sind die Buslinien 52 und 62 beim Hauptbahnhof, die Tramlinien 1, 4, 6 und 7 in der Annenstraße bis zum Hauptplatz sowie die Buslinien 40 und 67 im Bereich Roseggerhaus.

Die Versammlung beginnt um 16 Uhr am Hauptbahnhof/Europaplatz. Um ca. 16.15 Uhr bewegen sich die Demonstranten auf der Strecke vom Hauptbahnhof in Richtung Bahnhofgürtel und weiter durch die Annenstraße, dem Südtiroler Platz, die Murgasse bis hin zum Hauptplatz (Ankunft ca. um 16.45 Uhr).

Aufgrund der Sperre der Belgiergasse fährt der Ersatzverkehr ab Jakominiplatz über Griesplatz und Rösselmühlgasse. Während der Versammlungszug durch die Annenstraße geht, fährt der Ersatzverkehr über die Josef-Huber-Gasse und den Gürtel zum Hauptbahnhof, so die Information der Holding Graz.