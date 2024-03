Bis zuletzt blieb er ein Kämpfer. Der Grazer Ben-David Jost hat sich jahrelang für die Bedürfnisse blinder Menschen eingesetzt. Für viele galt er als Wegweiser und Leitfigur. Den Menschen der Außenwelt hat er Einblicke in das Leben eines Sehbehinderten gegeben. Nun ist Jost verstorben.

Seit seiner Geburt war er sehbehindert – ein Tumor wurde in seinem Geburtsland Papua Neu Guinea nicht richtig erkannt. Schon bei seiner Geburt hatte er mit einem schweren Tumor an beiden Augen zu kämpfen. Als Baby musste ihm das rechte Auge entfernt werden. Sein linkes Auge wurde mittels Strahlentherapie behandelt, was jedoch nur begrenzt geholfen hat. Bis zu seinem fünften Lebensjahr konnte Jost zumindest mit einem Auge normal sehen. Dann kam es zu einer Blutung auf der Netzhaut. Geblieben ist ihm lediglich eine Sehkraft von zehn Prozent auf dem linken Auge.

Davon einschränken ließ er sich nicht. Im Gegenteil: Jost stellte sich seinem Schicksal. Im Alter von 11 Jahren zog Jost mit seiner Familie nach Graz. Er besuchte das Odilieninstitut. Später war er unter anderem als Obmann des Steiermärkischen Blinden- und Sehbehindertenverbands tätig und war Herausgeber der Zeitung „Blindtext“. Auf Radio Helsinki hat er die Sendung „Black Box“ initiiert und sich nebenher immer wieder für die Rechte von Blinden starkgemacht.