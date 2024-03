„Ich habe schon geweint vor Freude, mir war schlecht, ich habe alle Emotionen durchlaufen“, ist die steirische Sängerin Anna-Sophie Heibl, die mit ihrem Hit „Cambodia“ bekannt wurde, sprachlos. Bei den Austrain Amadeus Music Awards wurde die Südsteirerin mit ihrem Song „Insanity“ in der Kategorie „Ö 3-Song des Jahres“ vornominiert. Insgesamt 15 Künstlerinnen und Künstler schafften es in die Vorauswahl, darunter RAF Camora und Wanda, fünf sollten am Ende ins finale Voting kommen.