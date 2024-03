Eine folgenschwere Unachtsamkeit ereignete sich am Sonntag in Liezen. Ein 42-jähriger Autolenker war mit seiner Frau, seinem Kind und seiner Schwägerin auf der B 320 von Stainach kommend in Richtung Liezen unterwegs. Gegen 14 Uhr wurde er - nach eigenen Angaben - durch ein von der Tankstelle kommendes Fahrzeug, das wieder auf die Bundesstraße einfahren wollte, derart abgelenkt, dass er die vor ihm verkehrsbedingt zum Stillstand gekommene Fahrzeugkolonne zu spät bemerkte.

Er versuchte noch, sein Fahrzeug zum Stehen zu bringen, was ihm jedoch nicht mehr gelang, und fuhr auf das Heck eines anderen 42-jährigen Autofahrers auf. Der Lenker des vorderen Fahrzeuges erlitt durch den Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades. Die Insassen des hinteren Fahrzeuges blieben unverletzt, am Auto entstand jedoch erheblicher Sachschaden.