Am Samstagabend ist ein 17-jähriger Pkw-Lenker in St. Marein bei Neumarkt von der Straße abgekommen. Der junge Mann aus dem Bezirk Murau war mit seinem Pkw gegen 18.30 Uhr auf der Friesacher Straße (B317) aus Richtung Kärnten kommend unterwegs. Im Ortsgebiet von St. Marein bei Neumarkt kam er vermutlich aufgrund Sekundenschlafs links von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Bachbett, so berichtet es die Polizei.

Glücklicherweise konnten sich der Lenker und seine 17-jährige Beifahrerin selbst aus dem Wrack befreien. Sie wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Friesach eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.