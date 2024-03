Eine Wii, vier Lenkräder und viele begeisterte Mario-Kart-Spieler. Damit war am Samstagabend im Geeks Café in Graz alles angerichtet für ein Mario-Kart-Turnier der anderen Art. Denn neben der Aufgabe möglichst schnell ins Ziel zu kommen, musste auch noch ein Glas geleert werden. Der Haken: Da das Trinken am Steuer verboten ist, mussten die Teilnehmenden passend zum Motto „Don‘t drink and drive“ dafür extra anhalten. Neben Bier und Spritzern stand für alle die lieber nüchtern bleiben wollten auch Mineralwasser zur Verfügung. In einem Durchgang traten jeweils vier Spielerinnen und Spieler auf zwei unterschiedlichen Fahrstrecken an. Das Ziel war dabei klar: möglichst viele Punkte sammeln und vor allem das Getränk leeren. Denn wer im Ziel noch etwas im Glas hatte ging leer aus.