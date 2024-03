Wettertechnisch geht es in der Steiermark „ausgesprochen mild“ weiter, weiß Geosphere-Meteorologe Martin Ortner. Der Samstag am ersten Märzwochenende hat zwar mit ein paar tiefliegenden, nebelartigen Wolken begonnen, doch nach und nach setzt sich die Sonne durch. „Wir haben es am Wochenende mit einer föhnigen Südströmung zu tun“, erklärt Kulmer.