Nicht so recht entscheiden kann sich das Wetter in der Steiermark am Wochenende laut Vorhersagen der Geosphere Austria. „Es wird sehr durchwachsen“, schickt Meteorologe Martin Kulmer jedenfalls bereits voraus. „Es wird nicht richtig trüb, aber auch nicht richtig sonnig.“ Vor allem am Samstag ziehen dichte Wolken durch, im Bergland kann es zudem immer wieder zu einzelnen Regenschauern kommen.