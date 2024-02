Drei bis vier Puten gedrängt auf einem Quadratmeter, damit sie sich nicht bis zum Tod bekämpfen, werden ihnen die Zehen weggeschmolzen. Das ist grausame Realität in vielen Betrieben in Ländern wie Italien und Polen. Hierzulande undenkbar, das Gesetz verbietet eine solche Tierqual. In der Steiermark setzen 15 von 19 Betrieben auf Bio-Haltung – 21 Kilogramm dürfen auf einem Quadratmeter gehalten werden, in der EU sind es 70.