Die Behörden haben ihre Entscheidung getroffen. Der 37-jährige Bashar Salman Al-Ithawi ist in der Nacht auf Donnerstag abgeschoben worden. Per Charterflug wurde der Iraker mit einer Linienmaschine nach Bagdad geflogen. Was nun mit ihm passiert, ist unklar. Auf Nachfrage beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) heißt es, man könne keine Auskunft zu Einzelfällen geben.