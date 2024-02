Im Weißen Saal der Grazer Burg überreichte Landeshauptmann Christopher Drexler gemeinsam mit Landesrätin Ursula Lackner am Freitag dem ehemaligen Präsidenten des Landtages Steiermark, Franz Majcen, das Große Silberne Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich. Der 1947 in Fürstenfeld geborene Majcen, vom Beruf Pädagoge und Schuldirektor, wirkte jahrzehntelang als Kommunalpolitiker in seiner Heimatgemeinde. Darüber hinaus war er von 1991 bis 2015 Abgeordneter zum Landtag Steiermark, fungierte von 2010 bis 2013 als Zweiter Landtagspräsident, bis er von 2013 bis 2015 das Amt des Erstens Landtagspräsidenten bekleidete. Majcen ist unter anderem auch Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens des Landes Steiermark mit dem Stern und des Berufstitels Professor.