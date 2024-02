Wie ein vorgezogener Aschermittwoch fühlte sich der Prozess an, den Richter Florian Farmer am Faschingsdienstag am Straflandesgericht Graz verhandelte. Grob fahrlässige Tötung hat eine 18-jährige Weststeirerin zu verantworten. Am späten Nachmittag des 6. Jänner bog sie mit ihrem Pkw in die B 70 ein, es war dunkel, regnerisch, schlechte Sicht. Sie kontrollierte ihre Geschwindigkeit, denn sie kannte die Strecke und das Radar – das nicht anschlug. Sie fuhr also unter 60 km/h, hatte 0,0 Promille, war weder übermüdet noch durch ein Handy abgelenkt.