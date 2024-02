Der Fasching 2024 ist extra kurz, aber bisher auch extra gut. In so vielen Bezirken waren am Wochenende die Narren auf den Straßen, außergewöhnliche Wägen, Kostüme und Krapfen hielten die Steirer bei Laune. Höhepunkt in Graz ist der 50. Umzug der Kleinen Zeitung am Dienstag,