Seit Samstagnachmittag fahndet die Polizei nach dem Lenker eines giftgrünen Motorrades. Der war in Kalsdorf (Graz-Umgebung) ohne Kennzeichen vor der Polizei davongerast. Er touchierte einen Streifenwagen, verletzt wurde niemand.

Eine Streife war gegen 16 Uhr auf der Feldkirchenstraße unterwegs, als die Beamten an einer Tankstelle mehrere Motorräder sahen, von denen zwei keine Kennzeichen besaßen. Als die Polizisten eine Kontrolle durchführen wollten, raste der Lenker eines giftgrünen (oder knallgrünen) Motorrades davon.

Die Beamten wollten den Fluchtweg blockieren und stellten ihr Fahrzeug an der Ausfahrt quer. Der Biker kam an ihnen vorbei und touchierte dabei den Streifenwagen im Frontbereich. Einige hundert Meter starb dem Lenker aber der Motor ab „Daraufhin sprang ein Polizist aus dem Streifenwagen und erfasste den Lenker an der Jacke. Diesem gelang kurz darauf jedoch neuerlich die Flucht“, teilte die Landespolizeidirektion am Abend mit.

Verletzt wurde niemand. Seither laufen die Ermittlungen nach Lenker des Motorrades ohne Kennzeichen. Auch Videoaufzeichnungen wertet man aus.