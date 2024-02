Gegen 09:10 Uhr wollte am Donnerstag ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg mit einem Klein-Lkw aus der Petrifelderstraße kommend nach rechts in die St.-Peter-Hauptstraße einbiegen. Er hatte dabei an seiner Ampel Grünlicht. Zur selben Zeit überquerte ein 74-Jähriger aus Graz am dortigen Schutzweg die St.-Peter-Hauptstraße in Richtung Südwesten. Auch er hatte an der Ampel Grünlicht.