Der erste Tatort war Mittwochabend in der Sporgasse. Nachdem der 34-Jährige gegen 19.30 Uhr ein Lokal in der Sporgasse mit seiner Essensbestellung ohne zu bezahlen verlassen hatte, versuchte ein Mitarbeiter ihn anzuhalten. Dies gelang dem Mitarbeiter nicht, da der 34-Jährige sich mit Gewalt aus der Situation löste: „Der Grazer hat mit einem Faustschlag gedroht und sich gewehrt, dann flüchtete er weiter Richtung Hauptbahnhof“, heißt es am Donnerstag von der Polizei zur Kleinen Zeitung.