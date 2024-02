Zu wilden Szenen kam es Montagnacht in Graz-Geidorf: Gegen 22.10 Uhr fuhr ein 25-jähriger Autofahrer eine Tankstelle in der Körösistraße. Dabei stieß der Kosovare beim Wegfahren mit dem Heck gegen ein abgestelltes Mofa. Nachdem der 25-Jährige und sein Beifahrer (23) für einen kurzen Moment ausgestiegen waren, entfernten sich die beiden jungen Männer kurz darauf von der Unfallstelle, ohne jedoch den verursachten Unfall zu melden. Eine Polizeistreife beobachtete den Vorfall, woraufhin die Beamten den Pkw in Richtung Theodor-Körner-Straße mit Sirene und Blaulicht verfolgten.