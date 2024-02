Am Samstagmorgen ist es zu einem handgreiflichen Streit in einem Lokal am Grazer Griesplatz gekommen. Ein 41-jähriger in Graz lebender Somalier schlug mit einer Bierflasche gegen den Kopf eines 42-Jährigen, der in Graz-Umgebung wohnt. Die Glasflasche zerbrach am Kopf des Opfers, woraufhin der Tatverdächtige mit der abgebrochenen, scharfkantigen Flasche auf den attackierten 42-Jährigen losging. Der 42-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen am Hals- und Brustbereich.

Polizisten der Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof nahmen den Verdächtigen gegen 8.30 Uhr ohne Widerstand fest. Das Opfer habe nicht medizinisch versorgt werden wollen. Das Kriminalreferat 1 des Stadtpolizeikommandos Graz führte die weiteren Ermittlungen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der 41-Jährige wegen Verdacht des versuchten Mordes in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Er ist bis dato nicht geständig.