40.313 Steirerinnen und Steirer waren in der letzten Woche im Krankenstand – das zeigen die Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Damit sind die Krankenstände im Vergleich zur Vorwoche weiter angestiegen, als noch 38.909 Fälle gemeldet wurden. Die Zahlen zeigen auch, dass die Grippewelle die Steiermark schon fest im Griff hat: 785 Steirerinnen und Steirer liegen mit der „echten“ Grippe flach, in der Woche davor waren es noch 563. Gleichzeitig sind die Zahlen der Covid-Erkrankungen aber rückläufig: Von 942 Covid-Fällen sank die Zahl auf 710 Fälle in der vergangenen Woche. Auch österreichweit steigen die Krankenstände weiter an: 296.952 Menschen in Österreich waren in der Vorwoche krankgemeldet.