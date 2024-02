Gestern am Nachmittag brach aus bislang unbekannter Ursache im Heizraum eines Einfamilienhauses im Ortsteil Afling in der weststeirischen Gemeinde Bärnbach ein Feuer aus. Die Familie, die das selbst bemerkte, verständigte die Feuerwehr und konnte sich selbst unverletzt ins Freie retten. Über die Landeseinsatzzentrale wurden daraufhin die Feuerwehren Bärnbach, Afling und Kainach kurz nach 15.30 Uhr alarmiert. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren am Brandort. Im stark verrauchten Haus wurden drei Trupps mit schwerem Atemschutz eingesetzt, der Rauch mit mehreren Entlüftern ausgeblasen.