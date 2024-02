Temperaturen bis zu 18 Grad, hieß es heute Samstag schon bei einigen. Denn so freundlich, ja strahlend war und ist das Wetter in der Steiermark. Doch die Messstationen rückten dann das doch ein wenig zurecht: Kurz vor 16 Uhr waren für Graz 13,8 Grad angegeben, die höchsten Werte in Österreich fanden sich in Eisenstadt (14,6 Grad), Aigen im Ennstal (14,5 Grad) und Innsbruck (14,7 Grad).