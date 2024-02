In zahlreichen Fitnessstudios in der Steiermark sind mit dem neuen Jahr auch die Mitgliedspreise gestiegen. Ganz zum Unmut einiger Bestandskunden. Gründe für die Indexanpassung sind wie in so vielen Bereichen die steigenden Kosten. Das bestätigt auch Fitnessstudiobetreiber und Branchensprecher Martin Wirth: „Im Regelfall liegen in Fitnessstudios geleaste Geräte vor, die durch die Zinserhöhungen um drei bis vier Prozent teurer sind als vorher, das macht in einem Studio mit einem Investment von 400.000 Euro gleich einmal 15.000 Euro pro Jahr mehr aus“, meint er.