Neue Details zu jenem Fall in Graz, bei dem ein 54-jähriger Grazer zu Tode getreten wurde: Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, war der 54-Jährige entgegen ersten Meldungen nicht zuvor mit dem 29-jährigen Tatverdächtigen in Streit geraten.

Doch von Anfang an: Zu dem dramatischen Vorfall ist es am vergangenen Samstagabend in einem Lokal in Graz-Gries gekommen. Der 29-jährige Tatverdächtige soll dort mit einem 37-jährigen Lokalgast gestritten haben. Beide Männer sind Grazer. Das 54-jährige spätere Opfer befand sich zwar im Lokal, verließ dieses jedoch während des Streits, „ohne wesentlich involviert gewesen zu sein“, betont nun die Polizei. Als sich der Streit zwischen dem 29-Jährigen und dem 37-Jährigen dann nach draußen, vor das Lokal, verlagerte, kam es dort offenbar zu den Fußtritten des 29-Jährigen gegen den 54-Jährigen.

Ermittlungen laufen

Nach Zeugenaussagen dürfte der 29-Jährige zumindest einen Fußtritt gegen den Körper des 54-Jährigen ausgeführt haben, wodurch dieser zu Boden stürzte. Auch danach dürfte der 29-Jährige noch gegen den bereits am Boden knienden Mann getreten haben. Der Verdächtige entfernte sich danach vom Tatort. Der 54-Jährige erlitt schwere innere Verletzungen und verstarb noch am Tatort.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion des Leichnams an. Dabei konnte ein Fremdverschulden als Todesursache nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Der 29-Jährige wurde von Kriminalisten und Beamten der Polizeiinspektion Karlauerstraße ausgeforscht und festgenommen. Er gab zu, gegen den Körper des 54-Jährigen getreten zu haben, bestritt allerdings eine Tötungsabsicht. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Weitere Ermittlungen werden vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz geführt. Die genauen Umstände sind noch völlig unklar.