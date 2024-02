81 Menschen kamen im Vorjahr bei Verkehrsunfällen in der Steiermark ums Leben, 30 davon waren Seniorinnen und Senioren. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Elf Menschen kamen als Pkw-Insassen ums Leben, acht mit einem E-Bike (vier davon außerhalb des Ortsgebiets), sechs als Fußgängerin oder Fußgänger.

Die Zahl der Verkehrstoten ist in der Steiermark im Vorjahr um rund 16 Prozent auf 81 gestiegen, bei den tödlich verunglückten Seniorinnen und Senioren war der Anstieg mit 50 Prozent dreimal so hoch, so der VCÖ. Damit wurden im Vorjahr 30 Seniorinnen und Senioren bei Verkehrsunfällen in der Steiermark getötet, so viele wie in keinem anderen Bundesland.

Beim VCÖ betont man, dass im Ortsgebiet durch Verkehrsberuhigung und mehr Tempo 30 statt 50 die Sicherheit für ältere Menschen erhöht werden könne. Für sicheres Radfahren sei zudem der Ausbau der Rad-Infrastruktur zentral, insbesondere außerhalb des Ortsgebiets seien baulich getrennte Radwege essentiell.