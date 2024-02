Ein schrecklicher Anblick bot sich den Einsatzkräften am Dienstagnachmittag auf der Ennstal-Bundesstraße (B 320) bei Oberhaus. Zwei Fahrzeuge waren frontal ineinander gekracht, nachdem eine 45-jährige Lenkerin aus noch immer unbekannter Ursache über die doppelte Sperrlinie auf die Gegenfahrbahn gekommen ist. Der vierjährige Sohn der 45-jährigen Lenkerin wurde dabei schwer verletzt, musste vor Ort von den Rettungskräften reanimiert werden. Er wurde auf die Kinderklinik ins LKH Graz geflogen.

Bub im Überlebenskampf, Rest auf dem Weg der Besserung

„Der Bub liegt auf der Intensivstation und befindet sich nach wie vor in Lebensgefahr“, bestätigt eine Sprecherin des Landeskrankenhauses. Die Mutter und der 48-jährige Beifahrer, sowie das niederösterreichische Ehepaar (66 und 59 Jahre) aus Mistelbach, das sich im zweiten Auto befand, wurden unbestimmten Grades verletzt. Die 59-Jährige wurde ins Krankenhaus Schwarzach geflogen. „Sie hat schwere Verletzungen erlitten, befindet sich aber in einem stabilen Zustand“, informiert Sprecher Lars Atorf. Die übrigen Unfallbeteiligten wurden im Diakonissenkrankenhaus Schladming erstversorgt. „Derzeit befindet sich nur mehr einer der Patienten bei uns in stationärer Pflege“, kann Krankenhaussprecher Martin Reif vermelden.

Über den genauen Unfallhergang ist indes noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt weiter.