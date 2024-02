Ein bislang unbekannter Mann hatte an der Wohnungstür eines 77-jährigen Grazers im Stadtbezirk Bezirk St. Leonhard geläutet. Dabei gab sich der Mann als Handwerker aus und kündigte „spontan erforderliche Feuchtigkeitsmessungen“ zur Vorbeugung von Schimmel in der Wohnung an. In der Folge begaben sich die beiden Unbekannten gemeinsam ins Badezimmer, wobei sich der vermeintliche Handwerker vor die Türe stellte und mit einem Messgerät hantierte. Während er den Pensionisten darum ersuchte, den Wasserhahn aufzudrehen, betrat offenbar ein weiterer Unbekannter unbemerkt die Wohnung.

Als kurz darauf die Ehefrau des Pensionisten nach Hause kam, bemerkte sie einen Unbekannten im Schlafzimmer der Wohnung. Mit einer Art Laptoptasche und samt Goldmünzen sowie einem Sparbuch verließ er fluchtartig die Wohnung. Auch der „Handwerker“ brach seine Arbeiten im Bad umgehend ab und flüchtete unerkannt. Das Ehepaar erstattete sofort Anzeige bei der Polizei. Seither laufen die Ermittlungen des Kriminalreferats der Grazer Polizei.

Serie von Straftaten

Aktuellen Erkenntnissen zufolge gab es laut der Exekutive seit Juli 2022 bereits zehn derartige Fälle allein in Graz. Dabei ist die Masche der Kriminellen stets die Gleiche. In offenbar unterschiedlichen Zusammensetzungen (meist zu zweit) führen die Täter Wohnungsinhaber hinters Licht und stehlen Bargeld, Schmuck oder weitere Wertgegenstände. Der allein bei diesen Fällen entstandene Schaden dürfte sich bereits auf etwa 250.000 Euro belaufen. Unterdessen warnt die Kriminalpolizei mit dem Hinweis, dass Revisions- und Bauarbeiten in der Regel vorher von den Hausverwaltungen angekündigt werden, eindringlich vor derartigen Maschen.

Hinweise erbeten

Bei den beiden Tatverdächtigen im aktuellen Fall handelt es sich um zwei etwa 1,85 Meter große Männer im Alter von 35 bis 50. Sie hatten laut Beschreibung eine kräftige Statur, dunkle bzw. kurze Haare und sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent. Einer von ihnen war mit einer schwarz-orangen Arbeitsmontur, der andere dunkel gekleidet. Hinweise sind unter 059133/65-3333 an das Kriminalreferat erbeten.