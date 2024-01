In der Nacht auf Sonntag sorgte ein Vorfall in der Glacisstraße in Graz für ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Wie Aufnahmen in sozialen Medien zeigen, standen bis zu sechs Rettungswagen und vier Polizeiautos vor der Eingangstür zum Club „Motion“. Die rechte Fahrspur war blockiert.

Laut ersten Informationen der Polizei dürfte es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Dabei wurde offenbar auch Pfefferspray eingesetzt. Die Hintergründe zum Vorfall sind nicht bekannt. Unklar ist derzeit auch, wie viele Personen insgesamt an dem Streit beteiligt waren. Der Clubbetreiber möchte auf Nachfrage der Kleinen Zeitung keine Stellungnahme abgeben. Mindestens vier Personen wurden verletzt.