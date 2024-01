Den Steirerinnen und Steirern steht eine fast schon frühlingshafte Woche bevor. Bereits am Wochenende strahlt im ganzen Land die Sonne. Besonders warm wird es im Süden, etwa im Grazer Raum. Dort erreichen die Temperaturen am heutigen Samstag bis zu 12 Grad. Die kommende Woche verspricht ebenfalls viel Sonnenschein, abgesehen von einigen Frühnebelfeldern, beispielsweise in Leibnitz oder Bad Radkersburg, bleibt der Himmel großteils wolkenlos.

„Jänner wird immer milder“

Am Sonntag gehen die Temperaturen zunächst leicht zurück, aber spätestens am Mittwoch bringt der Jänner noch einmal zweistellige Plusgrade ins Land. Höchstwerte von bis zu 15 Grad sind möglich. „Diese Temperaturen können zwar immer wieder auftreten, aber wenn man sich die Statistik der letzten Jahre ansieht, wird der Jänner immer milder“, sagt Geosphere-Meteorologe Hannes Rieder.

Auch der Sturm, der am Samstag vor allem in den Bergen zu spüren war, wird spätestens am Sonntag überall schwächer. Für Teile der Ober- und Oststeiermark wurde eine Windwarnung ausgesprochen. Aktuell weht ein kräftiger Westwind, der im Verlauf des Tages nachlassen wird. Auf dem Speikkogel, in rund 2000 Metern Höhe, wurden Windspitzen von bis zu 130 km/h gemessen. Am Dachstein erreichte der Sturm eine Geschwindigkeit von 90 km/h. Am Sonntag nimmt der Wind jedoch merklich ab, und den Skifahrern steht ein „perfektes Winterwochenende“ bevor, so der Meteorologe.