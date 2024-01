In Gralla ist am Montag kurz vor 14 Uhr ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen im Haus, sodass niemand verletzt wurde.

Der Hausbesitzer wurde über Handy über den Brand informiert. Nach Angaben der Polizei hatte ein Heim-Rauchmelder den Brand bemerkt und eine Meldung an den Hausbesitzer geschickt. Dieser alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte, die schnell vor Ort waren.

Insgesamt waren 78 Feuerwehrleute von sechs verschiedenen Feuerwehren mit 17 Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen. Gegen 17.30 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. An dem Haus entstand jedoch erheblicher Sachschaden, der nach Angaben der Polizei noch nicht beziffert werden kann.