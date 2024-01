730.000 Quadratmeter Sonnenkollektoren sind in der Steiermark aktuell verbaut. Durch die Wärmewende sollen es in den nächsten Jahren deutlich mehr werden. Seit 2023 setzt das Land Steiermark auf eine Förderung für den Ausbau von Solaranlagen, um neben der Energiewende auch die Wärmewende zu schaffen. Während Photovoltaikanlagen in der Steiermark bereits viel Zuspruch erhalten, ist der Andrang auf Solaranlagen noch zurückhaltender. Und das, obwohl diese laut dem Landesinnungsmeister der Installateure Steiermark, Anton Berger, den dreifachen Wirkungsgrad im Vergleich zu PV-Anlagen haben.