Am Samstagmittag fuhr ein 55-Jähriger mit seinem PKW, im Ortsgebiet Leitendorf, im Bezirk Leoben, in einen Kreisverkehr ein. Zur selben Zeit befand sich eine 82-Jährige PKW-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug hinter dem 55-Jährigen im Kreisverkehr. Der Fahrzeuglenker wollte den Kreisverkehr gerade verlassen, als es zu einem Auffahrunfall kam. Dabei kollidierte die 82-Jährige mit ihrem Fahrzeug in die hintere, rechte Fahrzeugseite des 55-Jährigen.

Mit Kopf gegen Windschutzscheibe geprallt

Durch den Aufprall kam der PKW des Mannes ins Schleudern, fuhr auf den dortigen Gehsteig auf und kollidierte schlussendlich mit einer Werbetafel, bevor das Fahrzeug zum Stillstand kam. Der Mann war nicht angegurtet und prallte mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe, obwohl der Airbag des Fahrzeugs auslöste. Er wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Hochsteiermark Bruck an der Mur verbracht. Die 82-Jährige kam mit dem Schrecken und einem Sachschaden davon. Sie war glücklicherweise nicht verletzt worden.