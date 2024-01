Beamten der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken kontrollierten am Donnerstag einen Flixbus am dortigen Zentralen Omnibusbahnhof. Der Bus war aus Frankreich nach Deutschland eingereist. An Bord: Ein Steirer, der 1993 wegen Mordes in München verurteilt worden war.

Bei der Überprüfung der Reisenden fiel den Einsatzkräften der 56-jährige, österreichische Staatsangehörige auf. Dem polizeilichen Informationssystem zufolge lag gegen diesen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München I wegen Mordes vor. Der Österreicher war im Jahr 1993 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden. Die Tat? 1991 war er bei einem Wohnungseinbruch in München von der Mieterin überrascht worden und erschlug daraufhin die 83-Jährige. Er verbüßte dann 12 Jahre seiner Haft in Deutschland. Daraufhin wurde er nach Österreich abgeschoben.

Verstoß gegen Einreiseverbot

Die Auflage aber damals: Er darf die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr betreten, sonst droht ihm eine erneute Inhaftierung. Da der 56-Jährige diese Vorgabe nun mit seiner Flixbus-Einreise brach, muss er jetzt den Rest seiner lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes in einer deutschen Justizvollzugsanstalt verbüßen.