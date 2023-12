Stabil verlaufen die Nachfeiertage in der Steiermark: Es bleibt weiterhin mild für die Jahreszeit, die Tageshöchstwerte liegen zwischen 5 und 10 Grad. Unter dem teils hartnäckigen Nebel (vermehrt in Richtung Wochenende) bleiben die Temperaturen etwas gedämpft. Laut GeoSphere Austria bleibt uns die Westwetterlage bis Freitag erhalten. Ab Mittwoch hat dann im ganzen Land auch der Wind nachgelassen, den uns „Zoltan“ in den letzten Tagen gebracht hat.

Am Donnerstag dominiert erneut der Sonnenschein, besonders im Gebirge. In Tal- und Beckenlagen hingegen kann sich zum Teil zäher Nebel halten, insbesondere im Südosten und bis ins Grazer Becken ist es fraglich, ob er sich untertags auflösen wird. Die Temperaturen bleiben dann dementsprechend gedrückt.

Die Lawinenlage

Weil es auch im Gebirge mild bleibt (Plusgrade bis auf 2000 Meter), ist die Lawinenlage weiterhin angespannt. Beinahe in der gesamten Obersteiermark steht die Lawinengefahr derzeit auf „erheblich“. Oberhalb von 2000 Metern gibt es instabilen Triebschnee. „Hier können spontane Gleitschnee- bzw. Nassschneelawinen abgehen, wobei dann die gesamte Schneedecke abgeht“, erklärt Andreas Gobiet von GeoSphere Austria im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.