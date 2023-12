Am Heiligen Abend erwischten Polizisten einen 56-jährigen Einbrecher auf frischer Tat. Er brach seit März 2023 mehrmals in die Wohnung eines Mannes in Graz-St. Leonhard ein. Dieser erstattete daraufhin Anfang Dezember Anzeige gegen den Unbekannten. Er gab an, dass immer wieder Geld aus der Wohnung fehlen würde, nachdem er Gottesdienste besucht habe.

Um dem Täter auf die Spur zu kommen, begaben sich zwei Beamte während des Gottesdienstes mehrmals in die Wohnung des Mannes, um den Täter zu fassen. Am Vormittag des 24. Dezembers warteten die Polizisten also in der Wohnung. Gegen 10.30 Uhr betrat schließlich ein fremder Mann die Wohnung, woraufhin ihn die einschreitenden Polizisten zur Rede stellten. Bei dem Mann handelte es sich um einen 56-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Dieser stahl Anfang des Jahres einen Wohnungsschlüssel, mit dem er sich Zugang zu der Wohnung verschaffte. Er gestand, aus Geldnot schon mehrmals Bargeld aus der Wohnung gestohlen zu haben. Der 56-Jährige wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.